Во Франции заявили об угрозе распространения ядерного оружия в Иране

Reuters: во французской разведке заявили об угрозе ядерного оружия в Иране

Распространение ядерного оружия в Иране может понести серьезную угрозу в ближайшее время, заявил директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер. Его слова передает Reuters.

Он отметил, что это может стать угрозой в ближайшие месяцы, не уточнив, когда именно. Лернер подчеркнул, что Франция вместе с Великобританией разрабатывают стратегии подготовки к этому.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что ядерный вопрос может быть решен, если крупные державы откажутся от завышенных требований. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ.