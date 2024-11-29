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22:46, 29 ноября 2024Мир

Во Франции заявили об угрозе распространения ядерного оружия в Иране

Reuters: во французской разведке заявили об угрозе ядерного оружия в Иране
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Распространение ядерного оружия в Иране может понести серьезную угрозу в ближайшее время, заявил директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер. Его слова передает Reuters.

Он отметил, что это может стать угрозой в ближайшие месяцы, не уточнив, когда именно. Лернер подчеркнул, что Франция вместе с Великобританией разрабатывают стратегии подготовки к этому.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что ядерный вопрос может быть решен, если крупные державы откажутся от завышенных требований. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ.

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