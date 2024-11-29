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09:50, 29 ноября 2024Мир

ВС Сирии начали контрнаступление под Алеппо

Al-Mayadeen: армия Сирии ведет контрнаступление под Алеппо и Идлибом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Сирии ведут контрнаступление под Алеппо и Идлибом, отражая удар террористических группировок. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

«Сирийская арабская армия начала отражать интенсивное наступление вооруженных групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба (...) Сирийская армия нацелилась на позиции, захваченные вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба», — сообщил корреспондент телеканала.

Уточняется, что сирийская армия уже смогла освободить город Эль-Бакум.

Ранее стало известно, что сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города, сообщает CNN. Армия Сирии ведет борьбу с боевиками, они несут потери.

Телеканал со ссылкой на заявление повстанцев пишет, что боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46.

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