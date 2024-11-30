Мобилизованные бойцы ВСУ пожаловались на плохое снабжение продовольствием

Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины пожаловались на плохое снабжение продовольствием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В частности, они заявили об отсутствии в сухпайках тонизирующих батончиков. При этом командование якобы всю вкусную и качественную пищу отдает иностранным наемникам. В частности, в продовольственных наборах для них содержатся те самые батончики, которых нет в пайках для мобилизованных.

По данным канала, плененные в Курской области украинские солдаты заявили о недоедании с самого начала вторжения в регион. Так, на каждого бойца выделили всего по три сухпайка, рассказали они.

Ранее жительница освобожденного курского села рассказала о мародерстве солдат ВСУ. По ее словам, один из украинцев снял с нее серьги. Однако главным предметов внимания захватчиков был продуктовый магазин, подчеркнула россиянка.