На российской трассе загорелся автобус с пассажирами

В Бурятии загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет

В Заиграевском районе Бурятии на трассе Р-436 (Улан-Удэ — Романовка — Чита) загорелся автобус. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, водитель и пять его пассажиров покинули транспорт самостоятельно. Пострадавших среди них нет.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инфраструктурного блока правительства республики уточняет, что автобус двигался по маршруту Хоринск — Улан-Удэ, когда загорелся в районе села Новая Курба. Водитель оперативно отреагировал на случившееся, остановил транспорт и попытался погасить возгорание огнетушителем.

По данным властей, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Пассажиры транспортного средства покинули место происшествия на попутках.

Ранее в Перми автобус, перевозивший студентов, вылетел на железнодорожные пути, врезался в столб и загорелся. Как выяснилось, водитель транспорта потерял сознание и не справился с управлением.