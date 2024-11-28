Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 28 ноября 2024Россия

В российском городе автобус с людьми вылетел на железнодорожные пути и загорелся

В Перми автобус вылетел на железнодорожные пути и загорелся, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Перми в микрорайоне Закамск автобус вылетел на железнодорожные пути, врезался в столб и загорелся, есть данные о пострадавших. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, водитель общественного транспорта в российском городе потерял сознание и не справился с управлением.

Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека. Автобус перевозил студентов. О состоянии водителя транспортного средства у Ural Mash информации нет.

К месту случившегося были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы при ДТП с легковым автомобилем.

Уточнялось, что тогда водителю автобуса была оказана медицинская помощь, владельца иномарки отвезли в медицинское учреждение.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Начато расследование после падения автобуса на железнодорожные пути в российском городе
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Уехавший в США российский блогер устроился работать мусорщиком и уволился через два часа

      Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше