В российском городе автобус с людьми вылетел на железнодорожные пути и загорелся

В Перми автобус вылетел на железнодорожные пути и загорелся, есть пострадавшие

В Перми в микрорайоне Закамск автобус вылетел на железнодорожные пути, врезался в столб и загорелся, есть данные о пострадавших. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, водитель общественного транспорта в российском городе потерял сознание и не справился с управлением.

Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека. Автобус перевозил студентов. О состоянии водителя транспортного средства у Ural Mash информации нет.

К месту случившегося были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы при ДТП с легковым автомобилем.

Уточнялось, что тогда водителю автобуса была оказана медицинская помощь, владельца иномарки отвезли в медицинское учреждение.