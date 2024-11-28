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16:18, 28 ноября 2024Силовые структуры

Начато расследование после падения автобуса на железнодорожные пути в российском городе

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Перми, число пострадавших уточняется
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе автобус с людьми вылетел на железнодорожные пути и загорелся

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Информация по числу пострадавших уточняется.

Авария произошла ранее 28 ноября в микрорайоне Закамск. Автобус вылетел на железнодорожные пути, врезался в столб и загорелся. По предварительным данным, водитель общественного транспорта потерял сознание и не справился с управлением.

Известно пока о двоих пострадавших. Автобус перевозил студентов.

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