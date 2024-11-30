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13:46, 30 ноября 2024Наука и техника

Опубликован первый трейлер игры «Война Миров: Сибирь»

1С Game Studios представил первый геймплейный трейлер игры «Война Миров: Сибирь»
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Разработчик 1С Game Studios представил первый геймплейный трейлер игры «Война Миров: Сибирь». Видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Приключенческая экшн-игра вдохновлена идеями фантастического романа Герберта Уэллса. Действие происходит в России. По сюжету в альтернативном 1896 году марсиане вторглись на Землю. Герои вынуждены бежать из Петрограда подальше на восток империи. Персонажи — классические типажи из истории российской империи.

«Авантюрное приключение в жанре Action/Adventure с видом от третьего лица. Неповторимый и уникальный колорит "России, которую мы потеряли" под гнетом инопланетных захватчиков», — сказано в пресс-релизе.

Игроки смогут использовать десятки видов оружия: капсюльных винтовок и пистолетов на дымном порохе до пулеметов «Максим». Кроме того, их ждут стелс-элементы и пространственные головоломки. Информацию о проекте можно получить на официальном сайте игры.

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