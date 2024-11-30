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12:59, 30 ноября 2024Мир

Премьер Польши рассказал об установке бетонных ежей на границе с Россией

Премьер Туск: Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Россией
Семен Александров (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Россией. Об этом рассказал польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает TVP Info.

«Если я хорошо помню, только на этом участке 3,5 тысячи этих бетонных элементов», — заявил политик во время посещения села Домбрувка на границе с Калининградской областью.

Он добавил, что польская линия обороны «Восточный щит» будет распространена также и на границу с Украиной.

1 ноября глава польского правительства объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По его словам, в ходе работ в приграничной зоне будут выкопаны 800 километров рвов, размещены минные поля и противотанковые ежи, а также создана система наблюдения.

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