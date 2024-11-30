Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Юрист Новиков: налог на имущество физлиц необходимо заплатить до 2 декабря

Партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков в беседе с РИА Новости напомнил, что подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – их необходимо уплатить не позднее 1 декабря, однако поскольку дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря.

«Первого декабря каждого календарного года в России — последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами», — пояснил Новиков.

Он также напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

Эксперт добавил, что, начиная с 3 декабря, на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС России вправе начислять пени.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о введении нового налога на сверхприбыль для нефтяных, газовых и угольных компаний. Авторы документа полагают, что освобождение этих отраслей от налога на сверхприбыль не соответствует конституционному принципу равенства и всеобщности налогообложения.