Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 30 ноября 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

Минобороны России: средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.

Днем ранее в Минобороны России отчитались, что с 23 по 29 ноября средства ПВО сбили в зоне СВО 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, ракету «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM производства США, а также 353 беспилотника.

21 ноября военный эксперт Юрий Кнутов объяснил выбор завода «Южмаш» в качестве цели для удара российской сверхзвуковой ракетой «Орешник» тем, что из цехов предприятия, предположительно, выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов территории России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

      В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

      Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

      В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

      Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

      В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

      Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

      Россия ударила по аэродромам и энергетике Украины

      На Западе объяснили фразу «Путин будет счастливым человеком»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше