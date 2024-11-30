Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

Минобороны России: средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.

Днем ранее в Минобороны России отчитались, что с 23 по 29 ноября средства ПВО сбили в зоне СВО 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, ракету «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM производства США, а также 353 беспилотника.

21 ноября военный эксперт Юрий Кнутов объяснил выбор завода «Южмаш» в качестве цели для удара российской сверхзвуковой ракетой «Орешник» тем, что из цехов предприятия, предположительно, выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов территории России.