Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 30 ноября 2024Бывший СССР

Сын Лукашенко прокомментировал слухи о своей оппозиционности

Младший сын Лукашенко Николай назвал себя абсолютной копией отца
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прокомментировал слухи о том, что он является оппозиционером. Об этом он рассказал в интервью агентству БелТА.

По его словам, он не может являться оппозиционером по отношению к своему отцу, так как он — «его абсолютная копия». Николай отметил, что он читает разные источники информации, пытаясь сформировать объективное мнение, и никогда не будет молчать, если в чем-то уверен.

«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца. Конечно, часто высказываю свое мнение. И поэтому меня можно назвать "оппозиционером"», — сказал сын Лукашенко. Он добавил, что отец в молодости тоже бурно реагировал на «несправедливость, которая есть в любом обществе».

Ранее Александр Лукашенко заявил об охлаждении «Орешником» зачинателей третьей мировой войны. По его словам, это стало сразу видно по заявлениям СМИ, у которых не было единой линии описания случившегося, «все пошло вразнобой».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      В московском клубе госпитализировали нескольких подростков на фоне облавы

      После концерта в петербургском клубе прошли обыски

      В московский клуб нагрянули силовики

      ВВС России и Сирии нанесли удары по скоплениям и линиям снабжения террористов

      Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

      Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

      Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

      Ирак закрыл границу с Сирией

      США приостановили партнерство с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше