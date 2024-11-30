Сын Лукашенко прокомментировал слухи о своей оппозиционности

Младший сын Лукашенко Николай назвал себя абсолютной копией отца

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прокомментировал слухи о том, что он является оппозиционером. Об этом он рассказал в интервью агентству БелТА.

По его словам, он не может являться оппозиционером по отношению к своему отцу, так как он — «его абсолютная копия». Николай отметил, что он читает разные источники информации, пытаясь сформировать объективное мнение, и никогда не будет молчать, если в чем-то уверен.

«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца. Конечно, часто высказываю свое мнение. И поэтому меня можно назвать "оппозиционером"», — сказал сын Лукашенко. Он добавил, что отец в молодости тоже бурно реагировал на «несправедливость, которая есть в любом обществе».

Ранее Александр Лукашенко заявил об охлаждении «Орешником» зачинателей третьей мировой войны. По его словам, это стало сразу видно по заявлениям СМИ, у которых не было единой линии описания случившегося, «все пошло вразнобой».