Лукашенко заявил об охлаждении «Орешником» зачинателей третьей мировой войны

Лукашенко: «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань войны

Применение системы «Орешник» охладило тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, это стало сразу видно по заявлениям СМИ, у которых не было единой линии описания случившегося, «все пошло вразнобой». По его словам. это свидетельствует о том, что они «немного растерялись».

«Но оружие хорошее», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить баллистические ракеты средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Он также отметил важность этих ракет для безопасности Союзного государства.