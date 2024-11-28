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14:30, 28 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об охлаждении «Орешником» зачинателей третьей мировой войны

Лукашенко: «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань войны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Применение системы «Орешник» охладило тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, это стало сразу видно по заявлениям СМИ, у которых не было единой линии описания случившегося, «все пошло вразнобой». По его словам. это свидетельствует о том, что они «немного растерялись».

«Но оружие хорошее», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить баллистические ракеты средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Он также отметил важность этих ракет для безопасности Союзного государства.

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