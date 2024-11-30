Украинские компании начали продавать иностранцам туры в разрушенные города

Sarganserländer: украинские компании продают «военные туры» в разрушенные города

Украинские компании начали продавать иностранцам «военные туры» в разрушенные в ходе боевых действий города. Об этом сообщает Sarganserländer.

Отмечается, что десятки компаний предлагают подобные туры, стоимость которых составляет от 150 до 250 евро. При этом некоторые фирмы предлагают отправить своих клиентов в зону боевых действий и оценивают такой тур в тысячи евро.

Один из «туристов», Ник Тан из США, рассказал, что в июле прилетел в Харьков. «Я просто хотел это увидеть, потому что думаю, что наша жизнь на Западе слишком удобна и легка», — поделился он.

28 ноября в Харькове раздались взрывы. Мониторинговый сервис сообщил о начале воздушной тревоги в Харьковской области в 12:21 по местному времени (13:21 мск).