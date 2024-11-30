Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры в результате взрывов. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, взрывы произошли в девяти населенных пунктах. Федоров сообщает о повреждении пяти объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожского региона. «Мирные жители не пострадали», — заявил он.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украине Херсоне произошло полное отключение электричества. Это случилось после ракетного удара по энергетическим объектам.