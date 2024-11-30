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18:04, 30 ноября 2024Бывший СССР

Украинской нации предрекли полное исчезновение через 180 лет

Заслуженный врач Украины Богомолец: украинцы полностью исчезнут через 180 лет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предрекла украинской нации полное исчезновение через 180 лет. Об этом она рассказала в эфире в эфире телеканала «Новости.Live».

Уточняется, что такие выводы она сделала даже без учета миграции и потерь на фронте. По ее словам, в стране наблюдается катастрофическое снижение рождаемости.

«То есть, конечно, территории останутся, кто-то на них будет сеять зерно, кто-то будет, но это будут уже не украинцы», — заметила Богомолец.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у 11 населенных пунктов в Курской области. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о поражении живой силы и техники в нескольких районах Сумской области Украины.

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