В Одессе военные пересели на самокаты

В Одессе военные начали патрулировать город на самокатах

В Одессе местные жители заметили необычные военные патрули, которые передвигаются по городу на самокатах. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале интернет газеты «Страна».

На опубликованных кадрах видно, как люди в военный форме на электросамокатах патрулируют одну из одесских улиц. В местных пабликах предположили, что на новый вид транспорта пересели сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине).

Ранее сообщалось, что на Украине начались массовые облавы военкомов с целью комплектования вооруженных сил страны. По данным The Times, сотрудники ТЦК под угрозой отправки на фронт пытаются выполнить план по призыву украинцев в армию. На условиях анонимности они признали, что имеются случаи насильственной мобилизации.