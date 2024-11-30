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13:34, 30 ноября 2024Бывший СССР

В Одессе военные пересели на самокаты

В Одессе военные начали патрулировать город на самокатах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе местные жители заметили необычные военные патрули, которые передвигаются по городу на самокатах. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале интернет газеты «Страна».

На опубликованных кадрах видно, как люди в военный форме на электросамокатах патрулируют одну из одесских улиц. В местных пабликах предположили, что на новый вид транспорта пересели сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине).

Ранее сообщалось, что на Украине начались массовые облавы военкомов с целью комплектования вооруженных сил страны. По данным The Times, сотрудники ТЦК под угрозой отправки на фронт пытаются выполнить план по призыву украинцев в армию. На условиях анонимности они признали, что имеются случаи насильственной мобилизации.

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