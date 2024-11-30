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14:10, 30 ноября 2024Силовые структуры

Задержание подозреваемого в совращении ученика директора российского лицея сняли на видео

В Алтайском крае задержали директора лицея, заподозренного в совращении ученика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Славгороде Алтайского края директора местного лицея Сергея Харченко задержали по подозрению в совращении ученика. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В распоряжении телеканала также оказалось видео, снятое во время задержания. На кадрах видно, как Харченко лег на пол и начал кричать, что его «убивают в прокуратуре», отказываясь ехать с полицией. «Заставляют ехать! Я никуда не поеду!» — громко объявляет он.

Уговоры правоохранителей, которые предупреждают о вероятности заболеть из-за холодного пола, не действуют на мужчину, и он продолжает кричать, заявляя о произволе в отношении него, а также о том, что ему «не дали положить заявление в прокуратуру». Кроме того, Харченко утверждает, что ему подбросили какие-то «порнографические вещи».

Как выяснил телеканал, директор лицея делал неподобающие вещи во время видеозвонка одному из учеников. Кроме того, Харченко просил несовершеннолетнего прислать фотографии интимного характера. Об этом узнала мать ребенка, которая и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Педагога арестовали на два месяца.

Ранее в Москве задержали учительницу, которая годами совращала 12-летних школьниц. Как стало известно, 44-летняя преподавательница вокала Екатерина Кирсанова работала в детских секциях в нескольких московских домах культуры. Подозрения в педофилии возникли у коллег женщины, которые и написали заявление в полицию.

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