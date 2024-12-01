Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:57, 1 декабря 2024Мир

Автомобиль премьера Японии врезался в машину охраны

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в машину охраны
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в ехавшую впереди машину охраны, когда она остановилась на красный сигнал светофора в городе Тоттори. Исиба в результате происшествия не пострадал, уточняет агентство Kyodo.

Отмечается, что накануне в Тоттори глава правительства встречался с активом правящей Либерально-демократической партии, местными жителями, а также посетил родной дом.

Столкновение произошло, когда кортеж Исибы ехал в аэропорт, откуда позже он вылетел в Токио.

Ранее премьер-министр Японии уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз. По словам главного секретаря кабинета министров Есимасы Хаяси, подобный случай был вызван принятием Исибой лекарства от простуды

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

      В России спрогнозировали звонок Трампа Путину

      Россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться

      Кинолог рассказал об особенностях ухода за собакой зимой

      Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

      США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

      Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси

      Турция сократила экспорт мандаринов в Россию

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше