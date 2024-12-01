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20:07, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

Экс-ведущего НТВ со съемочной группой задержали в Узбекистане. Почему ими заинтересовались следователи?

В Узбекистане задержали съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский журналист, теле- и радиоведущий, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) Алексей Пивоваров был задержан в Узбекистане. Вместе с ним задержали съемочную группу «Редакции» и местную журналистку издания Hook Фериде Масхетову. Они готовили выпуск из центральноазиатской страны.

Пивоварова с коллегами задержали «для беседы»

Известно, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали Пивоварова «для беседы» в городе Нукусе. Этот населенный пункт расположен на юге республики Каракалпакста недалеко от границы с Туркменистаном, и является одним из важнейших политических и экономических центров.

Отмечается, что основанием для задержания журналистов сотрудников полиции стало заявление от жителя Нукуса. Его содержание не раскрывается. Журналистов доставили в Городское управление министерства внутренних дел (ГУВД) города Нукуса. Полицейские требовали от задержанных разблокировать мобильные телефоны для осмотра. Самого Пивоварова держали в отдельном кабинете.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Пивоварова и его коллег изъяли весь отснятый материал

Позднее журналистка Махсетова вышла на связь с редакцией и рассказала, что следователи заинтересовались отснятым в стране материалом и заставили задержанных сдать две флешки.
Они отсматривали контент Пивоварова и выясняли, с кем говорил журналист, и что успел снять.

После задержания Пивоварова вместе со съемочной группой посольство России в Узбекистане связалось с МИД республики для выяснения обстоятельств произошедшего. В диппредставительстве добавили, что при необходимости окажут необходимую помощь российским гражданам.

Впоследствии съемочную команду Пивоварова и узбекскую журналистку Махсетову отпустили из ГУВД Нукуса. Они направились в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них весь отснятый материал о Каракалпакстане.

Фото: Matt C / Unsplash

Пивоваров снимал выпуски для YouTube-канала и заявлял, что не собирается уезжать из России

С середины 90-х по 2004 год Пивоваров работал корреспондентом в авторской программе Леонида Парфенова «Намедни» на телеканале НТВ, а уже в 2005 году стал ведущим программы «Сегодня». В 2008 году параллельно с журналисткой деятельностью стал трудиться над созданием документальных фильмов. В 2013 год, спустя 20 лет работы на НТВ, он покинул телеканал и некоторое время работал на СТС.

С 2016 года Пивоваров занимал пост главреда RTVI и покинул его в 2020 году. Решение об уходе он объяснил тем, что хочет уделять больше времени собственным проектам. В 2019 году создал YouTube-канал «Редакция», каждый новый выпуск которого — журналистское расследование.

В июне 2022 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов. Говоря об эмиграции, он заявил, что не собирается уезжать из России.

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