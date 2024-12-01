Al Jazeera: в Израиле задержали палестинцев во время рейдов на Западном берегу

Израильские военные задержали двоих палестинцев во время рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Как отмечается, израильские силы арестовали палестинских студентов после рейда на их дом в деревне Бурин провинции Наблус. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года военные арестовали по меньшей мере 11,9 тысяч палестинцев на Западном берегу Иордана, указали журналисты.

Ранее генсек СПЧ заявил, что Израиль должен быть исключен из Генеральной ассамблеи ООН. Его послание, в частности, адресовано генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

До этого президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Речь идет, в том числе о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Летом глава страны и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа.