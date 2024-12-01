Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 1 декабря 2024Мир

Израильские военные задержали двоих палестинцев во время рейдов на Западном берегу

Al Jazeera: в Израиле задержали палестинцев во время рейдов на Западном берегу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израильские военные задержали двоих палестинцев во время рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Как отмечается, израильские силы арестовали палестинских студентов после рейда на их дом в деревне Бурин провинции Наблус. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года военные арестовали по меньшей мере 11,9 тысяч палестинцев на Западном берегу Иордана, указали журналисты.

Ранее генсек СПЧ заявил, что Израиль должен быть исключен из Генеральной ассамблеи ООН. Его послание, в частности, адресовано генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

До этого президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Речь идет, в том числе о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Летом глава страны и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      Украинские беспилотники полностью уничтожили жилой дом в российском регионе

      В Брянской области при атаке БПЛА погиб ребенок

      Российских ученых отстранили от ядерных исследований в Европе

      Над регионами России уничтожили почти 30 беспилотников

      В Польше отказались воевать за Крым и Донбасс

      В Китае объяснили цель совместного патрулирования с Россией

      Израильские военные задержали двоих палестинцев во время рейдов на Западном берегу

      Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием

      Петербуржца задержали при попытке поджечь электроподстанцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше