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01:06, 1 декабря 2024Россия

Пьяный мужчина покусал за ноги петербуржца в туалете торгового центра

РЕН ТВ: в Петербурге пьяный мужчина покусал юношу в туалете торгового центра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Erik Mclean / Unsplash

В Петербурге пьяный мужчина напал на молодого человека в туалете торгового центра и покусал его. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, во время потасовки юноша брызнул в лицо противнику перцовым баллончиком, после чего вытащил его в холл. Однако упавший на пол злоумышленник не успокоился и продолжил кусать молодого человека за ноги.

Отмечается, что перед этим нападению со стороны мужчины подверглись еще несколько посетителей, а также один сотрудник. В общей сложности на него написали заявления четыре человека, полиция начала проверку.

Ранее в петербургском метро бородатый мужчина в капюшоне ударил по голове 15-летнюю девочку, ехавшую с одноклассниками в театр. После этого он убежал. Потерпевшая рассказала о произошедшем матери, и та обратилась в полицию.

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