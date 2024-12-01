Российские войска ударили по украинским военным аэродромам

Минобороны: ВКС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России, ударные дроны и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Также отмечается, что помимо этого российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 136 районах.

В российском военном ведомстве добавили, что средствами ПВО за прошедшие сутки было сбито 55 беспилотников самолетного типа.

Ранее 1 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике.