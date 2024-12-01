Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 1 декабря 2024Россия

Российские войска ударили по украинским военным аэродромам

Минобороны: ВКС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России, ударные дроны и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Также отмечается, что помимо этого российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 136 районах.

В российском военном ведомстве добавили, что средствами ПВО за прошедшие сутки было сбито 55 беспилотников самолетного типа.

Ранее 1 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийские боевики хвастаются захваченными танками и вооружением. Они устроили фотосессию на фоне российского «Панциря»

      Россиянка сходила на свидание с французом в отпуске и удивилась его взглядам

      На заводе в Екатеринбурге начался сильный пожар

      Сирийская армия установила контроль над рядом населенных пунктов на границе с Алеппо

      Медведев прокомментировал визит нового руководства ЕС в Киев

      В Кремле высказались о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

      В Конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

      Американец из «Динамо» оценил готовность купить билет в Большой театр за 100 тысяч рублей

      В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России

      В Кремле рассказали о диалоге Путина и Меркель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше