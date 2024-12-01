Появились подробности об облаве в московском клубе

РЕН ТВ: полиция не обнаружила ничего запрещенного при облаве в клубе Москвы

Силовики не нашли ничего запрещенного в ходе обысков в московском клубе Contact Club. Об этом узнал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, посетителям продавали алкоголь без паспорта. «Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», — рассказал источник телеканала.

Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за духоты в помещении.

Об облаве в клубе стало известно вечером в субботу, 30 ноября. Полицейские ворвались в заведение, расположенное на Вишневой улице, во время концерта белорусского рэпера. Позднее появилась информация, что нескольких подростков госпитализировали с «передозом».