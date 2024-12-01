В Китае объяснили цель совместного патрулирования с Россией

НОАК: совместное патрулирование КНР с РФ не направлено против третьих стран

Совместное патрулирование Китая и России не направлено против третьих стран. Об этом в социальной сети WeChat заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

«Совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования — это рутинная часть ежегодного плана сотрудничества, они не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной обстановкой», — сказал он.

Сяоган подчеркнул, что военно-воздушные силы Народной освободительной армии Китая (НОАК) и Воздушно-космические силы (ВКС) РФ с 29 по 30 ноября провели совместные учения в Тихом океане. Это, по его словам, позволило протестировать способность двух армий к совместным операциям.

До этого экипажи боевых кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил НОАК провели тренировку в Восточно-Китайском море. «Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время продолжает патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.