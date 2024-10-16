Россия и Китай провели тренировку по спасению на море

Экипажи России и Китая провели тренировку по спасению в Восточно-Китайском море

Экипажи боевых кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время продолжает патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Там добавили, что, согласно учениям, одно из гражданских судов, находящихся в районе патрулирования, подало сигнал бедствия. Экипаж решил направить к месту происшествия вертолет Ка-27ПС. После обнаружения судна российский экипаж выполнил подъем с воды манекена в гидрокостюме и доставила его на противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Ранее ВМФ России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». Их проводили в двухстороннем формате. В маневрах задействовали более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов.