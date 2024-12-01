В США сделали предупреждение персоналу НАТО на Украине после удара ВС России

Аналитик Шрайвер: ВС России открыли «сезон охоты» на персонал НАТО на Украине

Вооруженные силы (ВС) России открыли сезон охоты на персонал НАТО и США на Украине. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в социальной сети X.

Так он прокомментировал удары российских военных по местам дислокации иностранных специалистов на Украине. Так, по данным Минобороны России, 25 ноября в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.

«Очевидно, что "сезон охоты" на персонал США/НАТО на Украине открыт. И можно поспорить, что их все еще насчитывается, по крайней мере, сотни», — написал аналитик.

Он также задался вопросом, готов ли Североатлантический альянс возместить свои потери, и назвал глупостью предложения представителей ряда стран-членов организации увеличить военное присутствие на Украине.

