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11:34, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В США сделали предупреждение персоналу НАТО на Украине после удара ВС России

Аналитик Шрайвер: ВС России открыли «сезон охоты» на персонал НАТО на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы (ВС) России открыли сезон охоты на персонал НАТО и США на Украине. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в социальной сети X.

Так он прокомментировал удары российских военных по местам дислокации иностранных специалистов на Украине. Так, по данным Минобороны России, 25 ноября в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.

«Очевидно, что "сезон охоты" на персонал США/НАТО на Украине открыт. И можно поспорить, что их все еще насчитывается, по крайней мере, сотни», — написал аналитик.

Он также задался вопросом, готов ли Североатлантический альянс возместить свои потери, и назвал глупостью предложения представителей ряда стран-членов организации увеличить военное присутствие на Украине.

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