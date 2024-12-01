Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля

Ouest France: при падении металлической птицы во Франции пострадали 13 человек

Во Франции большая металлическая фигура птицы упала на толпу. Об этом сообщает Ouest France.

Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В какой-то момент удерживающая птицу конструкция упала на гостей.

В результате случившегося пострадали тринадцать человек, девять из них были госпитализированы. На место происшествия прибыли полиция и военные, всех посетителей эвакуировали.

Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лер. Возгорание произошло на одном из аттракционов, одиннадцать человек пострадали.