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02:54, 1 декабря 2024Мир

Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля

Ouest France: при падении металлической птицы во Франции пострадали 13 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Во Франции большая металлическая фигура птицы упала на толпу. Об этом сообщает Ouest France.

Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В какой-то момент удерживающая птицу конструкция упала на гостей.

В результате случившегося пострадали тринадцать человек, девять из них были госпитализированы. На место происшествия прибыли полиция и военные, всех посетителей эвакуировали.

Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лер. Возгорание произошло на одном из аттракционов, одиннадцать человек пострадали.

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