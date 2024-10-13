В Германии загорелся аттракцион во время фестиваля

Bild: в немецком Лере 11 человек пострадали при пожаре на аттракционе

В немецком городе Лер произошел пожар на фестивале, одиннадцать человек пострадали. Об этом сообщает издание Bild.

По его данным, огонь охватил один из аттракционов. В результате случившегося трех человек госпитализировали, подробности об их состоянии не приводятся. Причины пожара пока неизвестны.

В августе в Германии вспыхнул пожар на колесе обозрения. Инцидент произошел в ходе ежегодного музыкального фестиваля Highfield в городе Лейпциг. Число пострадавших превысило 30 человек. Позднее полиция сообщила, что причиной пожара стало возгорания материала, который находился под аттракционом.