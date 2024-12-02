Директор Эрмитажа намекнул на уход со своего поста

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что готовится к «смене караула»

Директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский намекнул, что может покинуть пост руководителя в ближайшее время. Такое заявление он сделал во время традиционной интернет-трансляции.

Пиотровский, отвечая на один из вопросов, заявил, что готовится к «смене караула», как и его коллега из Музея современного искусства Нью-Йорка.

«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — сказал он.

Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года, а 9 декабря руководителю музея исполнится 80 лет. До него должность занимал его отец Борис.

Ранее стало известно, что пермский музей современного искусства PERMM открылся после обысков. Они были связаны с уголовным делом в отношении бывшего руководителя.