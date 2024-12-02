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14:27, 2 декабря 2024Забота о себе

Хирург предупредил о симптомах опухоли головного мозга

Хирург Умнов: опухоль мозга дает о себе знать головными болями и потерей слуха
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Даже доброкачественные опухоли головного мозга могут быть опасны, предупредил хирург Александр Умнов. Симптомы появления такого новообразования он перечислил в беседе с «Известиями».

По словам хирурга, симптомы опухоли зависят от типа и расположения новообразования. «Это могут быть сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела, рвота. При этом интенсивные головные боли порой не купируются ненаркотическими анальгетиками», — отметил врач.

Среди симптомов опухоли мозга он также перечислил провалы в памяти, неустойчивую походку, быструю утомляемость и психические отклонения: галлюцинации, мании, депрессии, агрессивность, нарушение восприятия себя в пространстве. При этом есть уникальные симптомы, свойственные конкретному расположению новообразования: поражение зрительного нерва приводит к слепоте, преддверно-улиткового нерва — к глухоте и нарушению ориентации тела в пространстве, опухоль лобной доли — к нарушению памяти, речеобразования и психическим отклонениям, уточнил Умнов.

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Хирург добавил, что, если опухоль возникает в стволе мозга, она может приводить к параличу и нарушению глотания. Умнов также обратил внимание на то, что клиническая симптоматика опухоли мозга скудная и часто указывает на болезнь, но не на ее причину. Поэтому, отметил врач, при появлении таких симптомов требуется обязательное дообследование (КТ, МРТ) для диагностики опухоли, ее размеров, локализации и оценки того, можно ли делать операцию.

Ранее онколог Елена Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.

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