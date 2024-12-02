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15:54, 2 декабря 2024Наука и техника

Новый iPhone окажется дешевле Android-флагманов

Новый iPhone будет стоить дешевле флагмана Samsung из-за процессоров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания PhoneArena нашли новое преимущество iPhone перед смартфонами Samsung. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы портала изучили касающиеся будущих смартфонов утечки и предположили, что новые iPhone будут дешевле флагманов на Android — например, телефонов Samsung. Удорожание девайсов связано с высокой себестоимостью процессоров.

«Дни, когда устройства Apple называли переоцененными и недостаточно мощными, похоже, уже позади», — заявили авторы. Они отметили, что новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, который используется в Android-флагманах, окажется дороже предшественника. Расходы на производство, скорее всего, производители переложат на потребителя.

При этом стартовый Samsung Galaxy S24 Ultra уже дороже начального iPhone 16 Pro Max — 1299 против 1199 долларов в США. Аналитики ожидают, что из-за процессора Qualcomm телефон Galaxy S25 Ultra будет на 100 долларов дороже предшественника.

Также у Samsung нет альтернатив: сообщается, что из-за внутренних проблем компания отказалась от собственных процессоров Exynos для линейки Galaxy S25. Apple же выпускает флагманы на чипах собственной разработки, из-за чего ей удается экономить.

Ранее журналисты издания Appleinsider рассказали, что Apple не смогла получить значительной выгоды из бума смартфонов в 2024 году. Уточняется, что рынок смартфонов вырос на 6,2 процента, тогда как компания Тима Кука смогла нарастить поставки iPhone всего на 0,4 процента.

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