Квартиры россиян-банкротов предложили продавать по-новому

В Госдуме предложили оставлять банкротам 5 % от продажи ипотечного жилья

В Госдуме предложили оставлять россиянам-банкротам до пяти процентов от продажи ипотечного жилья. Законопроект о новых правилах реализации таких квартир опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

С помощью этой суммы выбравшие процедуру банкротства граждане смогут обеспечить себя и семью жильем. Денег должно хватить, чтобы приобрести дом или квартиру, где на каждого человека будет приходиться не менее минимальной нормы площади помещения, устанавливаемой в Жилищном кодексе. При этом суд вправе уменьшить сумму, если размер жилья заметно больше положенного по нормативам.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться квартиры, если продавец стремился слишком быстро выйти на сделку. Владелец такого жилья может оказаться банкротом, и тогда сделку с его имуществом аннулируют.

Кроме того, опасно, если собственник намеренно занижает стоимость квартиры в договоре купли-продажи. Таким образом он пытается уклониться от уплаты налогов или скрыть реальную сумму сделки от других, если между ними есть финансовые трения, пояснили эксперты.