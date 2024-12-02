Лавров высказался о мирных инициативах по Украине

Лавров: Россия рассматривает инициативы, основанные на стремлении к миру

Россия рассматривает инициативы по урегулированию украинского конфликта, основанные на искреннем стремлении к миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сейчас немало инициатив, которые выдвигаются разными странами на разных континентах, которые, как мы видим, продиктованы искренним желанием установить мир. (...) Мы готовы их все рассматривать», — заявил глава МИД.

В качестве примера Лавров привел мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также китайско-бразильскую, южноафриканскую и арабскую инициативы. С таким заявлением глава ведомства выступил в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

2 декабря Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию украинского конфликта.