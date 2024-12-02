Летевший в Индию самолет экстренно сел в России из-за сердечного приступа у пассажира

Mash: борт Air India экстренно сел в РФ из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет авиакомпании Air India, летевший из США в Индию, экстренно сел в России из-за предполагаемого сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 60-летний американец почувствовал себя плохо во время полета из Нью-Йорка в Дели. Бортпроводники несколько часов пытались его реанимировать, однако до посадки в московском аэропорту Шереметьево мужчина не дожил. Когда врачи поднялись на борт, они смогли лишь констатировать его кончину. По основной версии, у него был сердечный приступ. Однако рассматривается и возможность отравления.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Антальи в Москву Boeing B737 MAX.