Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 2 декабря 2024Путешествия

Летевший в Индию самолет экстренно сел в России из-за сердечного приступа у пассажира

Mash: борт Air India экстренно сел в РФ из-за сердечного приступа у пассажира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании Air India, летевший из США в Индию, экстренно сел в России из-за предполагаемого сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 60-летний американец почувствовал себя плохо во время полета из Нью-Йорка в Дели. Бортпроводники несколько часов пытались его реанимировать, однако до посадки в московском аэропорту Шереметьево мужчина не дожил. Когда врачи поднялись на борт, они смогли лишь констатировать его кончину. По основной версии, у него был сердечный приступ. Однако рассматривается и возможность отравления.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Антальи в Москву Boeing B737 MAX.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Немецкий генерал признал неготовность Германии воевать с Россией

      Названы заинтересованные в повреждении нефтепровода «Дружба» стороны

      Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

      В Грузии заявили о нападении оппозиции на офисы правящей партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше