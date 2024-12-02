Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»

Президент Белоруссии предложил министру культуры «навести порядок или умереть»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил новому министру культуры страны Руслану Чернецкому «навести порядок или умереть». Его слова передает БелТА.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что считает белорусов талантливыми и способными снимать кино, «и петь, и танцевать», а министерству будет обеспечена необходимая поддержка.

Ранее Лукашенко заявил, что то, что происходит в белорусском кинематографе на сегодняшний день, является позорищем. Белорусский лидер, помимо этого, указал на то, что кино является самым важным видом искусства.