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14:53, 2 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»

Президент Белоруссии предложил министру культуры «навести порядок или умереть»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил новому министру культуры страны Руслану Чернецкому «навести порядок или умереть». Его слова передает БелТА.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что считает белорусов талантливыми и способными снимать кино, «и петь, и танцевать», а министерству будет обеспечена необходимая поддержка.

Ранее Лукашенко заявил, что то, что происходит в белорусском кинематографе на сегодняшний день, является позорищем. Белорусский лидер, помимо этого, указал на то, что кино является самым важным видом искусства.

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