Москвичку осудили за совершенную 14 лет назад расправу над знакомой

В Москве суд приговорил к 6,5 года лишения свободы женщину, расправившуюся со знакомой 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).
Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.
По данным ведомства, 25 марта 2010 года осужденная поссорилась к хозяйкой квартиры, которую она арендовала на улице Сходненской. Женщина схватила бельевую веревку и удушила оппонентку. На первоначальном этапе следствия причастность фигурантки подтвердить не удалось, но в ходе дополнительного расследования первоначальные показания женщины удалось опровергнуть.
Ранее стало известно, что в Ингушетии следователи предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, заказавшему расправу над знакомым за 50 тысяч долларов.