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12:02, 2 декабря 2024Силовые структуры

Москвичку осудили за совершенную 14 лет назад расправу над знакомой

В Москве суд дал 6,5 года женщине, задушившей знакомую в 2010 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 6,5 года лишения свободы женщину, расправившуюся со знакомой 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 25 марта 2010 года осужденная поссорилась к хозяйкой квартиры, которую она арендовала на улице Сходненской. Женщина схватила бельевую веревку и удушила оппонентку. На первоначальном этапе следствия причастность фигурантки подтвердить не удалось, но в ходе дополнительного расследования первоначальные показания женщины удалось опровергнуть.

Ранее стало известно, что в Ингушетии следователи предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, заказавшему расправу над знакомым за 50 тысяч долларов.

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