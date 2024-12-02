На Украине сделали доступной систему мгновенных денежных переводов

На Украине запустили систему мгновенных переводов для клиентов десяти банков

На Украине с 1 декабря стала доступна функция мгновенных переводов через систему электронных платежей. Об этом сообщает Нацбанк страны (НБУ).

Отмечается, что пересылку денег не более чем за десять секунд сделали возможной для банков, небанковских участников платежных услуг, органов власти. Как уточняет «Страна.ua», речь сейчас идет о клиентах десяти украинских кредитных организаций.

Лимит для одной такой платежной операции установили в НБУ на уровне 100 тысяч гривен (около 2,4 тысячи долларов США по текущему курсу). Также там заявили о возможности дальнейшей интеграции с международными системами мгновенных переводов и пообещали, что бизнес ощутит уменьшение операционных расходов, а граждан порадует быстрое зачисление средств.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский утвердил повышение налогов для украинцев с 1 декабря. Глава государства, в частности, ввел в действие резкое повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов.