НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

Учения НАТО по быстрой переброске войск Pikne начались в Эстонии

Учения НАТО по быстрой переброске войск и воздушным операциям Pikne («Молния») начались в Эстонии. Об этом передает Postimees.

«В ходе учений необходимо отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними», — подчеркнул генерал-майор Сил обороны Эстонии Индрек Сирель.

Учения пройдут на севере и северо-востоке Эстонии с 2 по 15 декабря, в них примут участие около двух тысяч военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. В ходе маневров подразделения НАТО отработают механизмы переброски сил в зону предполагаемого конфликта.

Ранее шесть кораблей военно-морской группы альянса прибыли в Таллин. Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк сообщил, что эта группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса.