Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:50, 2 декабря 2024Ценности

Названа модная замена мужскому свитеру

Vogue: кардиганы стали модной заменой мужскому свитеру благодаря брендам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: ArthurHidden / freepik

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену мужскому свитеру. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о трикотажных кардиганах, ставших актуальными благодаря известным брендам, которые включили их в свои коллекции. Так, данные предметы гардероба появились в ассортименте марок Givenchy, Loewe, Hermes, Jacquemus, Miu Miu и Bottega Veneta.

При этом особенно популярной считается укороченная версия данного изделия. Отмечается, что указанный фасон предпочитают звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди и ирландский актер Пол Мескал.

В августе российская стилистка Маша Ведерникова призвала мужчин отказаться от узких джинсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать. Их складируют уже в несколько ярусов

      Двоих жителей Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

      Маликов вспомнил о воровавшей его костюмы домработнице

      Еще девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

      Раскрыт диагноз российских школьников после происшествия с отравляющим карандашом

      Один вид животных оказался под угрозой исчезновения из российских городов

      Минстрой увидел новые риски в рассрочке на квартиры

      Объединение Черняка и «Исламскую баккию» внесли в перечень террористов

      Депутат бундестага рассказал о проплаченных провокаторах на протестах в Грузии

      Американские чиновники назвали решающий фактор в разрешении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше