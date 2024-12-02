Названа модная замена мужскому свитеру

Vogue: кардиганы стали модной заменой мужскому свитеру благодаря брендам

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену мужскому свитеру. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о трикотажных кардиганах, ставших актуальными благодаря известным брендам, которые включили их в свои коллекции. Так, данные предметы гардероба появились в ассортименте марок Givenchy, Loewe, Hermes, Jacquemus, Miu Miu и Bottega Veneta.

При этом особенно популярной считается укороченная версия данного изделия. Отмечается, что указанный фасон предпочитают звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди и ирландский актер Пол Мескал.

В августе российская стилистка Маша Ведерникова призвала мужчин отказаться от узких джинсов.