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13:57, 2 декабря 2024Силовые структуры

Организаторам торговавшего по всей России наркошопа вынесли приговор

16 организаторов маркетплейса-монополиста «Гидра» признали виновными
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Московской области суд вынес приговор организаторам наркоимперии, несколько лет торговавшей запрещенными веществами по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

16 организаторов маркетплейса-монополиста «Гидра» признали виновными. Они создали приложение «Калькулятор», которое производило математические вычисления, однако при вводе в поле специального пин-кода появлялись координаты тайников-закладок.

Лаборатории по производству наркотиков располагались в частных домах, а в гаражах хранились вещества. Отмечается, что участники не контактировали лично, они поддерживали связь через интернет и по телефону. Однако через четыре года силовикам удалось вскрыть их схему. Были проведены десятки задержаний и обысков по всей России.

В результате сооснователя преступного сообщества приговорили к пожизненному лишению свободы, а его подельники получили от 8 до 23 лет колонии.

В 2023 году первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров рассказал, что на прекращение преступной деятельности «Гидры» — крупнейшей площадки по продаже наркотиков в даркнете — у сотрудников правоохранительных органов ушло более пяти лет кропотливой работы.

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