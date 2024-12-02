На Конгрессе молодых ученых отметили важность молодежи для развития атомной отрасли

«Росатом» представил стратегию технологического лидерства и подготовки кадров

О технологическом лидерстве, последних научных прорывах и новых подходах в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей говорилось на организованных госкорпорацией «Росатом» шести сессиях 4 Конгресса молодых ученых, проходившем на федеральной территории «Сириус».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в открытой дискуссии на тему взаимодействия технологий и общества. В числе участников были известный популяризатор науки Алексей Семихатов, директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич и телеведущий Валдис Пельш. Лихачев подчеркнул важность молодёжи для развития атомной отрасли.

«Атомная отрасль создавалась молодыми людьми. Эта традиция сохраняется: треть сотрудников "Росатома" — молодые специалисты. Важно вовлекать их в решение актуальных задач, развивая не только профессионализм, но и чувство ответственности за будущее», — отметил глава госкорпорации.

Директор Академии «Маяк» Мария Зотова поделилась секретом успешного создания цифровой технологии для ледоколов. По ее словам, ключевые составляющие успеха — это эффективная коммуникация, смелые идеи и тесный контакт с заказчиком. Поддерживая эту мысль, заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева отметила, что доверие к молодым специалистам — это не просто тренд, а часть корпоративной культуры «Росатома».

На сессии «Инженер — супергерой нового времени» директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов отметил возросший спрос на инженеров широкого профиля. Он акцентировал внимание на необходимости формирования среды, где молодые специалисты могут разрабатывать прорывные технологии.

«Достижение технологического суверенитета основывается на новейших отечественных решениях. Сложные инженерные задачи предоставляют молодежи уникальные возможности для самореализации», — заявил Абакумов.

Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева выступила на сессии «Профессии будущего», где подчеркнула важность раннего знакомства с квантовыми технологиями.

«Каждый должен стать специалистом в области квантовой физики. Начинать изучение нужно уже с детского сада. Детям проще воспринять квантовые принципы, которые станут основой их профессионального пути», — отметила Екатерина Солнцева.

На дискуссии «Технологическое лидерство: новые горизонты» директор по научно-техническим программам «Росатома» Наталья Ильина рассказала о ключевых направлениях нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Она сообщила, что компания переходит на атомные технологии IV поколения, а также разрабатывает проекты малой энергетики и термоядерной энергетики.

«Мы укрепляем мировое лидерство России в атомных технологиях. Среди наших проектов — создание прототипа термоядерного реактора и экспериментально-стендовой базы. К 2035 году планируется запуск инновационных реакторов средней мощности», — рассказала Ильина.

Академик РАН Александр Сергеев модерировал обсуждение научного потенциала регионов, член-корреспондент РАН Виктор Ильгисонис — проектов в области в области управляемого термоядерного синтеза. Первый заместитель генерального директора компании «Росатом Наука» Алексей Дуб рассказал о работе научного блока с новыми материалами в различных условиях, а Екатерина Рахманкина — о работе со школьниками и студентами.

«Доля молодых ученых в научном блоке "Росатома" составляет около 40 процентов. Мы активно развиваем программы, чтобы вдохновить молодежь на научные достижения», — отметила Екатерина Рахманкина.

Знаковым событием стало подписание соглашений о развитии Международного научно-образовательного центра «Обнинск Тех» с вузами и Калужской областью, а также о создании тематической инициативы «Росатома» в плане Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации — «Атом для лучшей жизни».