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20:31, 2 декабря 2024Бывший СССР

Парламент Абхазии рассмотрит ратификацию соглашения с Россией

Парламент Абхазии 3 декабря рассмотрит инвестиционное соглашение с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Акоп Кущян / РИА Новости

Парламент Абхазии 3 декабря рассмотрит ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщила официальный представитель законодательного собрания республики Астанда Тапагуа, передает РИА Новости.

«3 декабря планируется проведение внеочередного заседания по закону о ратификации соглашения о реализации инвестпроектов российских юридических лиц на территории Абхазии», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря парламента.

О том, с чем связано решение пересмотреть вопрос о ратификации, не уточняется.

Ранее экс-президент Абхазии Аслан Бжания связал помощь России со стабильностью. По его словам, укрепление абхазской государственности возможно лишь с опорой на Москву.

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