Парламент Абхазии рассмотрит ратификацию соглашения с Россией

Парламент Абхазии 3 декабря рассмотрит инвестиционное соглашение с Россией

Парламент Абхазии 3 декабря рассмотрит ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщила официальный представитель законодательного собрания республики Астанда Тапагуа, передает РИА Новости.

«3 декабря планируется проведение внеочередного заседания по закону о ратификации соглашения о реализации инвестпроектов российских юридических лиц на территории Абхазии», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря парламента.

О том, с чем связано решение пересмотреть вопрос о ратификации, не уточняется.

Ранее экс-президент Абхазии Аслан Бжания связал помощь России со стабильностью. По его словам, укрепление абхазской государственности возможно лишь с опорой на Москву.