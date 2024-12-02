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13:34, 2 декабря 2024Силовые структуры

Пациентка российской больницы вместе с таблетками получила шприц с героином

В Екатеринбурге пациентка больницы вместе с таблетками получила шприц с героином
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пациентка 7-й больницы получила передачку с таблетками и шприцем с героином. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, сотрудники больницы заметили подозрительный шприц и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что внутри наркотик. Шприц изъяли. Теперь силовики разыскивают мужчину, принесшего передачку. Среди подозреваемых — 44-летний сожитель пациентки. Ранее он был судим за наркотики.

Возбуждено дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, который угостил коллег кексами с наркотиками.

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