Прокурор запросил до 9,5 года по делу о хищении при закупке машин для ГАИ

В Москве прокурор требует до 9,5 года по делу о хищении 1,1 млрд на авто для ГАИ

В Замоскворецком суде Москвы прокурор потребовал от 9 до 9,5 года колонии для фигурантов дела о хищении 1,1 миллиарда рублей на авто для ГАИ. Об этом сообщает «Ведомости».

По данным издания, обвиняемые — бывший сотрудник МВД Евгений Никитенко, предприниматели Сергей Кузьменко и Денис Давыдов и представитель автопроизводителя Елена Яковлева. Гособвинитель требует оштрафовать каждого из них на миллион рублей и лишить Никитенко звания полковника полиции. Судебное заседание назначено на 9 декабря.

Следствователи возбудили дело в марте 2021 года. Выяснилось, что стоимость машин в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была завышена.

Ранее бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России обвинили в получении многомиллионной взятки. Бухгалтера Пучкова отправили в СИЗО, а начальника отдела закупок Трифоногло — под домашний арест.