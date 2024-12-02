Раскрыты получатели «налогового кешбэка» от государства среди россиян

Юрист Канишевская: семьи с детьми могут получить «налоговый кешбэк» в 2025 году

С 2025 года вступит в силу закон, согласно которому некоторые семьи с детьми получат выплату от государства в виде так называемого «налогового кэшбека». Кому из россиян она положена, раскрыла а беседе с агентством «Прайм» руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.

По словам специалиста, льгота рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6 процентов. «Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7 процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком"», — уточнила она.