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09:09, 2 декабря 2024Экономика

Раскрыты получатели «налогового кешбэка» от государства среди россиян

Юрист Канишевская: семьи с детьми могут получить «налоговый кешбэк» в 2025 году
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 2025 года вступит в силу закон, согласно которому некоторые семьи с детьми получат выплату от государства в виде так называемого «налогового кэшбека». Кому из россиян она положена, раскрыла а беседе с агентством «Прайм» руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.

По словам специалиста, льгота рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6 процентов. «Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7 процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком"», — уточнила она.

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