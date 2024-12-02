РСТ: россиянам начали массово отказывать во въезде в Мексику

Отечественным путешественникам начали массово отказывать во въезде в Мексику. Об этом говорится на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

В сообщении указано, что 14 туроператоров России подписали коллективное обращение к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой разъяснить требования к туристам. В их числе «Арт-Тур», «Русский экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди».

Уточняется, что всего от общего числа направляющихся в Мексику соотечественников отказ получают десять процентов. При этом они прилетают в страну с оплаченными бронями в гостиницах, обратными билетами и всеми необходимыми документами.

По словам директора по туризму компании «Карибский клуб» Лады Попело, пограничники звонят в забронированные отели и спрашивают у сотрудников, ожидается ли тот или иной постоялец. Однако работник гостиницы может не знать, либо фамилия россиянина может оказаться сложной в произношении. В таких случаях въезд в страну бывает запрещен.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Южную Америку. Сотрудник популярного турецкого перевозчика объяснил российским туристам, что у направляющихся в Аргентину граждан РФ обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.