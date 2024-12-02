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15:01, 2 декабря 2024Россия

Россияне заявили о внезапной смерти своей родившейся месяц назад дочери

В Калининграде родители заявили о внезапной смерти родившейся месяц назад дочери
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ryan Stone / Unsplash

В Калининграде местные жители заявили о внезапной смерти своей родившейся месяц назад дочери. Об этом сообщил Amber Mash в Telegram.

По информации издания, когда россияне обратили внимание, что девочка не дышит, она уже была холодной. Осмотр ребенка не выявил на его теле следов насилия. Предположительно, малышка стала жертвой синдрома внезапной детской смерти.

Как пишет канал, семья считается благополучной, и ребенок жил в нормальных условиях. Отец девочки работает поваром, а мать сидела с дочерью. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Москве не смогли спасти трехлетнего мальчика, который почувствовал себя плохо после перекуса шоколадкой. Сначала у ребенка началась тошнота, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали остановку сердца малыша.

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