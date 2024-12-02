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09:28, 2 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал пистолетом продавцу в кулинарии и пытался похитить деньги из кассы

МВД: на Урале мужчина пытался ограбить кулинарию, угрожая продавцу пистолетом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Челябинские следователи возбудили уголовное дело о разбойном нападении в отношении мужчины, который угрожал пистолетом женщине-продавцу в кулинарии и пытался похитить деньги из кассы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, все произошло вечером в воскресенье, 1 декабря. Местный житель 1983 года рождения, используя пневматический пистолет, угрожал женщине-продавцу и попытался ограбить кулинарию на Университетской набережной в Челябинске. Работник торговой точки и один из посетителей оказали сопротивление злоумышленнику.

Вскоре личность мужчины была установлена. Его задержали сотрудники полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге группа подростков с ножами пыталась ограбить вейп-шоп.

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