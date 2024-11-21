В российском городе подростки с ножами пытались ограбить вейпшоп

В Петербурге подростки с ножами пытались ограбить вейпшоп

В Санкт-Петербурге группа подростков с ножами пыталась ограбить вейпшоп. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, ЧП произошло в алкомаркете, расположенном по Каменноостровскому проспекту 20 ноября. Тогда подростки вошли в магазин и, угрожая ножами, потребовали у продавца открыть витрину и отдать им хранящуюся на ней продукцию. Получив отказ, они скрылись, а работник магазина обратился в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики устанавливают личности злоумышленников. Известно, что они были одеты в черные толстовки.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы двое приезжих мужчин, похитивших 25 пачек сливочного масла из супермаркета.