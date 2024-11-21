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13:31, 21 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе подростки с ножами пытались ограбить вейпшоп

В Петербурге подростки с ножами пытались ограбить вейпшоп
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге группа подростков с ножами пыталась ограбить вейпшоп. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, ЧП произошло в алкомаркете, расположенном по Каменноостровскому проспекту 20 ноября. Тогда подростки вошли в магазин и, угрожая ножами, потребовали у продавца открыть витрину и отдать им хранящуюся на ней продукцию. Получив отказ, они скрылись, а работник магазина обратился в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики устанавливают личности злоумышленников. Известно, что они были одеты в черные толстовки.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы двое приезжих мужчин, похитивших 25 пачек сливочного масла из супермаркета.

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