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17:38, 2 декабря 2024Путешествия

Россиянина сняли с круизного лайнера за беспорядки

Россиянина сняли с круизного лайнера SH Diana, прервавшего тур в Антарктиду
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Unimedien / YouTube

Россиянина сняли с круизного лайнера SH Diana, который прервал тур в Антарктиду из-за неисправностей. Об этом сам пассажир Илья Строков рассказал ТАСС.

По его словам, капитан лично подошел к нему во время завтрака и попросил покинуть судно в течение получаса. Причиной якобы стали беспорядки, в которых виновен Строков.

Россиянин рассказал, что в настоящее время лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине. Он также добавил, что о неполадках корабля ничего не знает.

Ранее Строков рассказал, что группа пассажиров круизного лайнера SH Diana, в том числе россияне, собрались устроить пикет на борту. По словам мужчины, последняя голодающая пассажирка лайнера Наталья, которая не попала в Антарктиду в рамках тура Swan Hellenic, закончила голодовку. При этом в переговоры по возмещению затрат из-за отмененного путешествия компания вступила только с ней.

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